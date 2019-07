Molestano i clienti di un bar, poi aggrediscono i carabinieri: due arresti a Pagani

Attimi di tensione, questa mattina, nel centro di Pagani, dove i carabinieri sono intervenuti su richiesta di alcuni clienti di un bar, molestati da due cittadini rumeni ubriachi.

L'aggressione

All'arrivo dei militari dell'Arma i due, invece di placarsi, si sono scagliati con calci e pugni contro questi ultimi, i quali, successivamente, sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale "Andrea Tortora". Solo grazie all'intervento dei rinforzi i due stranieri sono stati bloccati e tratti in arresto, in attesa di essere processati per direttissima.