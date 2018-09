Incendio in una palazzina a Pagani: non ce l'ha fatta un'anziana

Non ce l’ha fatta l’anziana rimasta vittima di un incendio a Pagani, la scorsa notte, in via Sorvello

Il dramma

Le fiamme avevano distrutto i locali al terzo piano delle palazzine popolari a ridosso di via Carlo Tramontano. Alla base del rogo ci sarebbe stato lo scoppio di un elettrodomestico. Sul posto erano giunti i vigili del fuoco di più distaccamenti, salvando almeno sei persone con l'aiuto di una scala. La donna, trasferita a Napoli, in ospedale, è deceduta nella giornata di oggi, in seguito ad una serie di complicanze. Nel frattempo, il Comune sta cercando un appartamento da offrire alla famiglia. Mentre alcuni cittadini hanno avviato una raccolta fondi, che coinvolge anche realtà associative e parrocchiali. Il decesso della donna potrebbe, ora, spingere i carabinieri ad approfondire in termini investivativi eventuali responsabilità per quell'incendio. Anch'esso, da giorni, oggetto di un'indagine