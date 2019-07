Sorpreso con pistola e auto rubate: arrestato 57enne di Pagani

Un 57enne, residente a Pagani, è stato arrestato per riciclaggio e detenzione di arma clandestina. L’uomo, nel corso di una perquisizione effettuata dai carabinieri di Nocera Inferiore, è stato trovato in possesso di una pistola, di due vetture rubate e di due centraline che sarebbero state utilizzate per portare via le automobili.

L'arresto

Oggi, al termine dell’interrogatorio di garanzia, il gip del tribunale di Nocera Inferiore lo ha sottoposto agli arresti domiciliari. Le indagini, però, sono tuttora in corso per risalire ai destinatari dei veicoli rubati.