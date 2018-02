Pagani, in auto con la coca: finisce a processo

Risponde di detenzione ai fini di spaccio A.D.A. , 40enne chiamato a rispondere del possesso di un pacco di cocaina destinato allo smercio. L'uomo fu fermato dai carabinieri a bordo della sua auto, per un controllo mirato. Nella vettura, una Golf nera, c'erano quattro dosi di droga confezionate e nascoste. Da lì l'obbligatorio controllo presso il domicilio: in una delle pertinenze dell'abitazione, sotterrata in un terreno adiacente al fabbricato, i carabinieri trovarono una busta contenente 25 grammi di cocaina. Sostanza che per quantità non fu giudicata esclusivamente per uso personale. Era il 6 dicembre 2017. Per l'uomo si profila il processo