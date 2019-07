Curiosità a Pagani, arriva Emanuele Filiberto di Savoia

Oggi, alle ore 15, Emanuele Filiberto di Savoia arriva a Pagani. Il principe, infatti, è in Campania per due eventi, uno a Capri e uno a Cetara. Per tradizione tappa anche nella città di Sant'Alfonso dove porgerà un saluto all’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alberico Gambino.

L'iniziativa

A Villa Modestina, in via Pesca, oltre alla visita al “giardino incantato” in cui trovano dimora e crescono rose inglesi, peonie, essenze della macchia mediterranea, esemplari di ficus ed orchidee nella Serra, vanto della struttura, al principe il caffè alla “scorzetta di sfusato amalfitano”. Un caffè reso prezioso e particolare dalla scorzetta di limone amalfitano. La ricetta vede la sua origine nel gusto di Luigi Pepe, papà di Modestina e nonno di Vittorio, che era solito gustare il caffè pomeridiano con questa nota particolare. Una piccola chicca per buon gustai amanti delle particolarità .