Pagani, sorpreso a rubare confezioni di deodorante: 39enne condannato

E’ stato condannato a tre mesi di carcere il 39enne napoletano accusato di aver rubato ben 32 confezioni di deodorante da un supermercato di Pagani.

La dinamica

L’uomo entrò all’interno dell’esercizio commerciale come un normale cliente; poi, senza indugio, si recò presso il reparto profumeria dove, dopo essersi accertato di non essere visto da nessuno, prese 32 confezioni di deodorante (tutti della stessa marca) per nasconderle in una borsa. Soltanto che, poco dopo, venne prontamente bloccato dai gestori nei pressi dell’uscita a seguito del suono dell’allarme provocato dai dispositivi antitaccheggio. Di qui la denuncia ai carabinieri e l’inizio del processo.