Sospensione dell'erogazione idrica ad Angri, Pagani e Bracigliano lunedì 8 luglio

Sospensione dell'erogazione idrica lunedì 8 luglio, in tre comuni del salernitano. A comunicarlo è la Gori, che indica strade e orari, dalle 09.30 alle 13.30, per i seguenti comuni: Angri, Bracigliano e Pagani

Angri

Le strade interessate: Via Cuparella, Via Alveo Sant’Alfonso, Via Cimitero Vecchio, Via Cupa Mastrogennaro, Via Ponte Aiello, Viale degli Aranci, Via Casalanario, Via Benedetto Croce, e Relative Traverse

Bracigliano

Le strade interessate: Via Capitano Cecconi, Via delle Madonelle, Via Campo Sportivo, Via Vescovo Capaccio, Via Donnarumma, Via Cardaropoli, Via Diaz, Via Cetronico, Via Nazario Sauro, Via Capo le Pietre, Via Pignataro, Via Strettola e Relative Traverse

Pagani

Le strade interessate: Via Amalfitana, Via Torretta, Vicoletto Pepe, Via Striano, Piazza D’Arezzo, Via Nicola Pagano, Via Giacomo Matteotti, Via Criscuolo, Via Trieste, Via Campitelli, Via Giovanni Amendola, Via Cauciello, Via Giuseppe Verdi e Relative Traverse