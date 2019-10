Trasmetteva gratis le partite nel circolo: 56enne paganese a processo

Trasmetteva irregolarmente partite di calcio di serie A nel suo circolo a Pagani. Per questo un 56enne del posto subirà un processo presso il tribunale di Nocera Inferiore.

Il fatto

Lo scorso dicembre, nel corso di un controllo da parte delle forze dell’ordine, è emerso che l’uomo non era in possesso di alcun contratto con l’emettente Sky e, dunque, non era autorizzato alla diffusione delle partite. Al momento del blitz erano presenti nel locale anche molti clienti che, dopo aver pagato, stavano vedendo l’evento sportivo in tv. La partita, infatti, poteva essere guardata grazie al ricevitore decoder di cui era in possesso il 56enne, che è accusato di violazione della legge sul diritto d’autore. Ora, dopo essersi rifiutato di pagare una sanzione amministrativa allo Stato, dovrà difendersi in un’aula di tribunale.