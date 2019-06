Tenta furto in un negozio del Pegaso a Pagani, tradita dall'allarme

Sarà processata per un colpo, mancato, all’interno del centro commerciale Pegaso, una donna di Nocera Inferiore. L'episodio risale al 27 dicembre 2014, quando la 63enne arrivò all’interno dell’esercizio commerciale “Piazza Italia”, situato dentro la galleria commerciale del centro. Tra gli scaffali, l’imputata si impossessò di una serie di capi d’abbigliamento

Il colpo

La merce venne prima adocchiata e poi presa, con destrezza, e infilata in una borsa. In particolare, si trattava di una serie di abiti e capi d’interesse. Ma quando la donna provò ad uscire dal negozio, la barriera antitaccheggio piazzata all’uscita dal negozio, fece saltare il piano dell'indagata, con l'allarme che nel suonare attirò il personale della sicurezza. Nella sua borsa, ad un controllo effettuato dal personale, c’erano occultate quattro cose diverse, in particolare due cardigan neri, un pantalone di colore avion e un giubbino beige, tutto sottratto e riposto come niente all’interno della sua borsa. Il tentato furto avviò l’iter giudiziario nei suoi confronti, ora arrivato al processo fissato davanti al giudice del tribunale monocratico di Nocera Inferiore: la donna risponde di furto aggravato dalla violenza sulle cose, e comparirà da imputata al dibattimento.