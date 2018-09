Pagani, depositano rifiuti fuori orario e in luogo non consentito: beccati dai video

Beccati a sversare rifiuti in orario non consentito dalle telecamere. Accade a Pagani, dove le videocamere hanno ripreso un uomo scendere dalla macchina e abbandonare lungo via Tortora, grazie all’aiuto di altre persone, due materassi e mobili in legno. I tre saranno identificati e multati, dicono dall'amministrazione comunale.

L'assessore

“Purtroppo ancora una volta mi trovo a sottolineare come tali individui dimostrino di non aver alcun rispetto per la res publica e minino al bene dell’intera comunità - dice l’assessore all’Ambiente Gerardo Palladino - è in virtù del lavoro svolto dall’amministrazione e dall’Aspa che il Comune di Pagani riesce a mantenere le strade pulite nonostante il periodo di criticità che investe, invece, i comuni limitrofi. È per questo che la nostra azione di controllo, che rientra in un programma più ampio di tutela dell’ambiente, sarà più intensa: le sanzioni saranno sempre più aspre perché non possiamo tollerare comportamenti incivili e di totale assenza di rispetto verso la città.”