Pagani, sgomberato accampamento rom alle spalle del cimitero

Questa mattina gli agenti della Polizia Locale di Pagani, agli ordini del comandante Michele Tortora, hanno bonificato l’area dov'è previsto l'ampliamento del cimitero cittadino.

Il blitz

La zona in questione era stata occupata dai Rom che, da tempo, avevano creato un vero e proprio “appartamento”. Gli stranieri vivevano circondati da cumuli di rifiuti di vario genere. Il sindaco Salvatore Bottone: “Ringrazio la Polizia Locale per la solerzia, l'assessore Napoletano e soprattutto gli operai dell'Arpa per il loro impegno e abnegazione”

