Sparatoria a Pagani, uomo ferito trasportato in ospedale: si indaga

Momenti di terrore, nel pomeriggio di oggi, a Pagani, dove un uomo è stato ferito con un’arma da fuoco. L’episodio si è verificato in via Marrazzo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute.

Le indagini

In poco tempo sono arrivati anche i carabinieri che hanno iniziato ad effettuare i primi rilievi. Alcuni bossoli sarebbero stati trovati nei pressi di un’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'uomo ferito fosse intervenuto per difendere una donna, la quale sarebbe stata aggredita da cinque persone. Le indagini sono tuttora in corso.