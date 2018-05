Pagani, straniero in escadescenza aggredisce i passanti

Momento di tensione, sabato sera, in via Nazionale a Pagani, dove un extracomunitario è andato in escandescenza seminando il panico tra i passanti.

I soccorsi

L’uomo, con in mano un bastone, ha iniziato a colpire con violenza alcune auto parcheggiate e ha provato anche ad aggredire delle persone, che hanno prontamente allertato i carabinieri. Una donna, per lo spavento, ha accusato anche un malore ed è stata trasportata in ospedale. L’uomo in preda ad un raptus di follia è stato prontamente bloccato dai militari dell’Arma. E, molto probabilmente, sarà sottoposto a Tso.