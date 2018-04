Palomonte, Marianela e Julian si sposano in memoria della nonna

Marianela e Julian si sono sposati in Argentina una settimana fa. Marianela è la nipote di Annunziata Perrotta e Mario Valitutto, emigrati da Palomonte, piccolo comune della provincia di Salerno, negli Anni 50.

La storia

Marianela ha sempre amato Palomonte grazie ai racconti di sua nonna e così ha deciso di visitarlo in occasione del suo matrimonio. I suoi familiari hanno voluto accoglierla con una cerimonia religiosa e con la consegna del certificato di nascita dei suoi nonni. L'Amministrazione Comunale ha donato agli sposi lo stemma di Palomonte e la dedica "Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti" (Cesare Pavese - La luna e i falò); mentre i volontari della biblioteca, collaboratori e referenti del progetto "Palomontesi nel mondo" hanno letto la poesia "Desmayarse" di Lope de Vega.