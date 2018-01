Molliche blu nel pane acquistato in un supermercato: la denuncia di una salernitana

E' diventata virale e sta suscitando non pochi timori, la denuncia di una salernitana su Facebook, precisamente sulla pagina "Sei di Torrione se...": la donna racconta di aver trovato delle molliche blu nel pane appena acquistato in un supermercato cittadino. Con tanto di foto, dunque, la salernitana ha reso pubblica la sua disavventura, senza tuttavia svelare il nome del market presso il quale ha acquistato il prodotto.

Questo è il pane fresco che ho acquistato due giorni fa in un supermercato, pubblico queste foto anche perché dopo essermi recata lì per lamentarmi, il ragazzo, GENTILISSIMO, che si trovava dietro il punto informazioni mi guarda strappa il pezzo di pane lo butta e me lo rende, senza dire neanche mezza parola. MAH!