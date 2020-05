Trincerone di Cava dei Tirreni: quasi completato il parcheggio interrato

Quasi ultimato il parcheggio interrato del Trincerone di Cava dei Tirreni, con i 200 posti auto che si aggiungono ai 700 in superficie. In via di completamento, dunque, solo le rampe pedonali. Quasi completata anche la nuova piazza che sorgerà nel cuore del borgo grande.

Foto di Antonio Capuano

Gallery