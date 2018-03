Dramma al Parco Arbostella, giovane cade dal balcone: si indaga

Dramma al Parco Arbostella. Alle ore 7 di questa mattina - come ci raccontano alcuni lettori - un ragazzo di 32 anni, A.A le sue iniziali, è caduto dal balcone della sua abitazione situata al secondo piano di una palazzina in Viale Verdi. Il giovane, purtroppo, è deceduto sul colpo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un suicidio oppure di un tragico incidente. Le indagini sono in corso.

