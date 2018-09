Sant'Eustachio, don Nello Senatore è il nuovo parroco

Cambio alla guida della chiesa di Sant’Eustachio Martire: il nuovo parroco è don Nello Senatore, che ha preso il posto di don Giuseppe Greco.

Il caso

L’attuale parroco – rivela Il Mattino – avrebbe rassegnato le sue dimissioni. Di qui l’avvicendamento con don che porterà a Sant’Eustacchio don Nello Senatore mentre alla parrochia del parco Arbostella andrà don Giuseppe Landi. Alla base delle dimissioni di don Giuseppe Greco vi sarebbero questioni economiche. Si vocifera di un debito della parrocchia che si attesterebbe intorno ai 100mila euro. Situazione venutasi a creare per uscite straordinarie (alcuni lavori che hanno interessato la chiesa di via Quintino Di Vona) sia per spese ordinarie. Don Giuseppe Greco, comunque, continuerà a mantenere l’incarico di cappellano della Polizia di Stato e presto gli sarà affidata un’altra comunità della zona orientale del capoluogo.