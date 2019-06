Viaggia con la patente sospesa e dà le generalità del fratello: due denunce sull'A2

Hanno fornito false generalità e sono stati denunciati, due coniugi provenienti dal napoletano fermati dalla Polizia Stradale lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Salerno. Notando l'uomo alla guida della sua auto che parlava al telefono, la Polstrada di Eboli ha fermato il veicolo: il 51enne, con patente sospesa dallo scorso aprile, ha fornito agli agenti il nome di suo fratello per raggirare il controllo.

La verifica

Grazie ai dati verificati, è emerso che le generalità e la foto non corrispondevano: la moglie dell'uomo, con lui in auto, ha confermato il falso nominativo, per tentare di convincere gli agenti. Entrambi, dunque, sono stati denunciati per aver fornito false generalità e la donna anche per favoreggiamento. L'auto è stata sequestrata.