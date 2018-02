Convention Pd, giornalista di Fanpage: "Sono stata aggredita a Salerno"

Tensione, questa mattina, al Grand Hotel Salerno, dov’è andata in scena la presentazione dei candidati al parlamento del Pd, nel corso della quale l’assessore comunale al bilancio Roberto De Luca ha annunciato le sue dimissioni.

Una giornalista di Fanpage Gaia Bozza sarebbe stata aggredita da una elettrice del Pd. La cronista di trovava tra le prime file e cercava di fare delle domande proprio a De Luca Jr quando, improvissamente, una donna avrebbe iniziato ad urlarle alle spalle elogiando il figlio del governatore della Campania. “Mi sono voltata e – racconta all’Ansa - le ho chiesto se avesse visto il video che lo riguarda e se pensasse che sia una cosa da poco e lei mi ha risposto lui è un grande, non come questa monnezza indicando la telecamera”.

Non solo. Ma poco dopo è successol’imprevedibile. “Stavo facendo delle riprese della sala - dichiara ancora Bozza - e vedo arrivare di nuovo quella signora verso di me. Si è avventata sulla telecamera cercando di mettere la mano sull'obiettivo e urlando “adesso te ne devi andare, chi c... sei?”. Poi ha provato a darmi uno schiaffo ma l'ho schivato”. A quel punto la donna è stata allontanata dalla giornalista.

Il primo ad intervenire sull'accaduto è il candidato premier del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio:

"E’ una bruttissima pagina per la democrazia italiana. La giornalista Gaia Bozza è stata presa a schiaffi, spintonata e insultata mentre cercava di porre alcune domande a Roberto De Luca, appena dimessosi da assessore al Bilancio del Comune di Salerno, in seguito all’inchiesta “Bloody Money” di Fanpage.it, il tutto alla presenza del Governatore Vincenzo De Luca. Sono nati comunisti e stanno morendo squadristi. Intimidazioni di questo tipo a giornalisti che indagano su fatti di corruzione legati alla camorra sono assolutamente intollerabili. Qui o si sta dalla parte dell’onestà e dell’informazione o si sta dalla parte della corruzione e dell’omertà. Noi la nostra scelta l’abbiamo fatta e a giudicare da queste immagini anche il Pd. E’ vergognoso che il segretario del Pd e il Presidente del Consiglio non abbiano preso posizione su questa vicenda ignobile. Ma con l’omertà e con gli schiaffi alle giornaliste non cambieremo mai questo Paese. Massima solidarietà a Gaia e a tutta la redazione di Fanpage. Non abbiate paura di andare contro i potenti perchè i cittadini liberi e onesti sono con voi. Il Paese ha bisogno di inchieste giornalistiche come quella che state portando avanti e che ha attivato le indagini della magistratura per corruzione e tangenti. Ps: aspetto la querela di De Luca (se mai arriverà visto che oggi si è dimesso), ma soprattutto aspetto una dura presa di posizione da parte di Renzi e Gentiloni contro l’aggressione Pd alla giornalista di Fanpage".