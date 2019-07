Il servizio sostitutivo di Trenitalia fa due fermate a Pellezzano

A partire dal 4 agosto il servizio sostitutivo in autobus di Trenitalia, a seguito della chiusura per i lavori di elettrificazione dell’asse binario che attraversa il territorio, effettuerà la fermata anche nel Comune di Pellezzano, presso le fermate di Via Mazzini a Cologna.

Le reazioni

Una notizia che viene accolta positivamente dal sindaco Francesco Morra: "Questo ci permetterà di alleviare i disagi dei nostri cittadiniche non dovranno più scendere a Fratte o a Baronissi per poi prendere la coincidenza per Pellezzano, con aggravio di tempi e costi. Tutelare le esigenze ed i bisogni dei nostri cittadini è la bussola costante della nostra azione amministrativa, ed in tal senso ci siamo subito attivati affinché venissero recepite le nostre istanze”.

Gli fa eco il consigliere comunale con delega ai trasporti Ivan Faccenda: “È un risultato molto importante perché per la prima volta anche Pellezzano viene considerata nell’ambito del servizio sostitutivo di Trenitalia. Non essendo possibile raggiungere la locale stazione per motivi logistici, il nostro territorio non rientrava nell’ambito delle fermate previste. Dal 4 agosto, grazie alla collaborazione con Trenitalia, che si ringrazia per la disponibilità, i nostri cittadini potranno di nuovo usufruire di un servizio essenziale per la mobilità urbana ed extraurbana”.