Perseguita l'ex moglie e il nuovo compagno: arrestato 40enne a Pontecagnano

Un 40enne di Pontecagnano Faiano è stato condotto, questa mattina, agli arresti domiciliari dai carabinieri, a seguito di un’ordinanza emessa dal Gip del tribunale di Salerno.

La storia

L’uomo in questione, in virtù di una misura cautelare del 16 febbraio scorso, non poteva avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’ex moglie (una 36enne di Pontecagnano) e dall’attuale compagno (un 37enne di Montecorvino Rovella). Egli, infatti, è accusato di una serie di atti persecutori compiuti nei confronti di questi ultimi. Il 40enne, oltre pedinare la donna per strada e minacciarla verbalmente, mosso da morbosa gelosia avrebbe tentato, in un’occasione, di tamponare, con la propria automobile, quella con a bordo le vittime, non riuscendo nell’intento grazie alla pronta reazione del 37enne che riuscì ad allontanarsi. Al termine delle formalità di rito, G.C. è stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione.