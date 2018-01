Pestato Young Slame, il rapper salernitano: "Non mi fermerete"

Pestato il rapper salernitano Young Slame: a denunciarlo, l'associazione Ombra/Giovanni Morra. Quattro ragazzi, tra i 20 e i 25 anni, avrebbero accerchiato per strada il giovane, nella serata tra il 24 e il 25 gennaio, verso mezzanotte, per malmenarlo. Ignoti gli autori e le cause dell'aggressione. Young Slame ha osservato: "Nei miei testi e sui social non istigo alla violenza, non prendo in giro nessuno e tantomeno mi faccio prendere dal narcisismo - ha detto - se pensate di fermarmi, non ci siete riusciti, Young Slame sta tornando: io e Filippo Petta Photography continueremo più carichi di prima, con nuove idee e nuovi progetti. Restate connessi che non ci fermate".

La nota dell'associazione