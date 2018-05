Salerno, disposto il piano traffico per il VII Cammino Regionale delle Confraternite

Tutto pronto per il VII Cammino Regionale delle Confraternite che si terrà il 26 maggio, a Salerno. Il Comune ha reso noto un dispositivo traffico in occasione della manifestazione. Visite guidate, incontro con gli studenti ed infine il corteo che inizia alle 17, attendono i fedeli.

Il dispositivo

Dalle ore 6 del 26 maggio, scatta il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Ligea, piazza Casalbore, piazza San Francesco e via Lista. Dalle 18, poi, per i pullman provenienti da via Pertini e che arriveranno in via Odierno, sarà obbligatorio svoltare a sinistra sul lungomare Trieste che sarà reso a senso unico oriente-occidente tra Traversa Odierno e piazza Umberto I. Infine, i veicoli, all'intersezione con via Lista, dovranno svoltare a destra, mentre quelli provenienti da via Sabatini si potranno dirigere a destra sempre, per via Centola o a sinistra verso via Lista.