Piazza Alario, la nota del Comune: "Riqualificazione attesa da tutti"

L'Amministrazione Comunale di Salerno sta svolgendo un programma di riqualificazione urbanistica ed ambientale di Piazza Alario. L'intervento restituirà alla fruizione collettiva un luogo di grande bellezza ed aggregazione sociale, tanto caro a tutti i salernitani.

La nota

Attraverso una nota stampa, Palazzo di Città ha inteso ribadire "le priorità d'interesse collettivo: recupero e valorizzazione del verde pubblico, restauro degli elementi monumentali, pubblica illuminazione, panchine ed arredo urbano adeguati al nuovo aspetto della piazza, area giochi per bambini. Un intervento che tiene dunque conto delle molteplici e diverse esigenze con riguardo a tutta la popolazione: dalle famiglie con bambini ai più anziani. È doveroso sottolineare come la richiesta di aree giochi per l'infanzia sia stata avanzata da più parti rappresentando una legittima aspettativa alla quale è doveroso corrispondere".