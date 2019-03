Piazze del Cuore, anche a Giovi un nuovo defibrillatore

Taglio del nastro, sabato alle 10, per la terza Piazza del Cuore, con l’installazione di un nuovo defibrillatore pubblico per Giovi, nei pressi dell’ ex piazza Casa D’Amato, attuale piazza Monsignor Rassica. Dopo piazza San Francesco e Torrione il progetto realizzato dal consigliere comunale Dante Santoro approda sui Rioni Collinari: il defibrillatore è stato acquistato grazie all’evento sportivo memorial Antonio Ciccarelli tenutosi allo Stadio Ventura di Rufoli.

L'iniziativa

Contributo decisivo all’iniziativa è stato dato dalla società sportiva Giovi Rufoli, i partecipanti al quadrangolare dell’ AGAS, Salerno Guiscard e gli amici di Antonio Ciccarelli. "Continua il progetto Salerno città cardioprotetta. Antonio vive", ha sottolineato Santoro.

L'entusiasmo del consigliere

Crea emozioni contrastanti un' iniziativa nata dal dramma della perdita di un tuo coetaneo, Antonio aveva 22 anni quando morì per arresto cardiaco. La rabbia per l' ingiustizia è stata superata dalla voglia di fare qualcosa perchè non accada più una tragedia simile e così sabato inaugureremo la terza "Piazza del Cuore", installando un defibrillatore pubblico a Giovi