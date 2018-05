Accattonaggio, fermati cinque rom in Piazza Mazzini

Gli agenti della polizia municipale di Salerno, nei pressi delle casse di Salerno Mobilità in Piazza Mazzini, hanno sanzionato cinque persone di etnia rom mentre svolgevano l’attività di accattonaggio.

Il blitz

Per una di loro è scattata la denuncia per inottemperanza al foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno a Salerno per tre anni, mentre per le altre quattro è stata avanzata proposta all'Ufficio Anticrimine della Questura per l'emissione del provvedimento del foglio di via obbligatorio. "Per quanto attiene il decoro urbano sono in partenza, per la notifica, 19 verbali di 500 euro per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, scaturiti a seguito di accertamenti" annuncia il sindaco Vincenzo Napoli su Facebook.