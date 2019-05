Nocera: viola il divieto di avvicinamento per derubare e picchiare la sua ex, arrestato

Non gli è bastato il divieto di avvicinamento: un 41enne di Nocera Inferiore è tornato a minacciare e picchiare la sua ex. Già accusato di maltrattamenti, dopo la denuncia sporta dalla vittima, sottoposta ad angherie, lesioni e tentativi di estorsione, nonostante la misura imposta dal tribunale, il 41enne una settimana fa, si era introdotto nell'appartamento della donna, per minacciarla e malmenarla, dopo averle sottratto 100 euro in contanti, prelevati poco prima dall'ufficio postale.

L'aggravamento della misura

La vittima, dunque, ha nuovamente denunciato il 41enne: è scattato un aggravamento della misura cautelare già in atto. Rintracciato oggi in via degli Olivetani, l'uomo è stato condotto agli arresti domiciliari.