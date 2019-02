Picco dell'influenza, 19mila salernitani con la febbre: assalto al "Ruggi"

Si sta raggiungendo, in queste ore, il picco dell’influenza in provincia di Salerno. Secondo l'ultimo bollettino diffuso da Influnet si sta passare dai circa 1.500 bambini della provincia nella fascia 0-4 anni raggiunti dal virus nell’ultima settimana di gennaio agli oltre 1800 della prima settimana di questo mese, così come da circa 16mila salernitani complessivi ai 19mila attuali. Insomma, quasi 20 mila cittadini della nostra provincia sono a letto con la febbre.

I sintomi

Al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno arriva una media di 40 pazienti al giorno. I sintomi sono la febbre alta, dolori muscolari e articolari, spossatezza, rinorrea (il naso che cola), mal di gola e vari sintomi respiratori.