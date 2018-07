"Butta questa c... di maglia": tifoso granata aggredito da tre napoletani

Momenti di tensione, ieri a Caprioli, frazione del comune di Pisciotta, dove - riporta il Giornale del Cilento - un tifoso di circa 50 anni della Salernitana, che indossava una maglia granata con il cavalluccio marino, è stato aggredito da tre napoletani in vacanza che stavano rientrando da uno stabilimento balneari.

L’aggressione

I tre napoletani, appena lo hanno visto, prima hanno iniziato ad insultarlo: “Butta questo c… di maglia" e ancora, “tanto sempre in serie B restate, siete il c… della Campania”. Il tifoso granata non ha risposto alle provocazioni verbali e si è allontanato con i suoi due bambini. Poi, però, uno dei tre lo ha rincorso: “Scappa coniglio, tanto noi Napoletani vi abbiamo sempre p… in testa”. Un increscioso episodio che testimonia, ancora una volta, la rivalità tra tifosi napoletani e salernitani.