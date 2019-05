A spasso con una pistola rubata e carica: arrestato un nocerino a Bologna

Andava in giro con in tasca una pistola rubata, per giunta carica. E' finito nei guai un 35enne di Nocera Inferiore, arrestato ieri a Bologna dai Carabinieri della stazione San Ruffillo, che lo hanno controllato davanti a un supermercato di via Dagnini.

Il fatto

Il suo atteggiamento ha insospettito i militari: dalla perquisizione, è emersa una pistola marca Bernardelli, calibro 6.35 con tre proiettili inseriti nel caricatore. Dagli accertamenti, la pistola è risultata rubata quattro anni fa dall'abitazione di un modenese. Il 35enne, dunque, è accusato di porto illegale di arma comune da sparo e ricettazione: è finito in manette.