Raffica di furti a Polla, nel mirino anche l'associazione "I ragazzi del ponte"

Furti, la scorsa notte, a Polla, dove i malviventi hanno fatto irruzione all’interno della sede dell’associazione “I Ragazzi del Ponte” ma anche in altre abitazioni.

I furti

Secondo una prima ricostruzione i ladri hanno divelto una finestra dell’appartamento riuscendo a portare via computer, lampade ed alimenti. Nel mirino sono finite anche altre case: in una sono state rubate le inferriate dei balconi, in un’altra è stata trafugata la cucina. Sui furti sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri che, in mattinata, sono giunti sul posto per i rilievi del caso.