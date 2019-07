Paura a Pollica, donna tenta di rapire un bambino che passeggia con la famiglia

Lunedì pomeriggio, presso il lungomare Pioppi, nel comune di Pollica, una donna avrebbe cercato di rapire un ragazzino di 9 anni. Il minore era stato avvicinato da un'auto guidata da un uomo, dalla quale era poi uscita, a veicolo fermo, una donna. Quest'ultima avrebbe tentato di trascinare il ragazzino in macchina, tirandolo per uno zaino che portava sulle spalle. Per sua fortuna, il giovane ragazzo è riuscito a divincolarsi e a fuggire verso i genitori. La donna, invece, è risalita in auto, dandosi alla fuga insieme al complice. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, ma tanta è stata la paura della famiglia e dei tanti presenti per strada. Non è escluso neanche un tentativo di rapina, ma per modalità in molti hanno pensato al peggio, visto che a essere stato preso di mira sarebbe stato proprio il ragazzino.