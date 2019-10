Polpette con i chiodi a Sarno: è caccia al killer dei cani

Strage di cani randagi tra i comuni di Sarno e San Valentino Torio. La denuncia arriva dai social network e sta suscitando rabbia e indignazione tra gli utenti.

La denuncia

Negli ultimi giorni, in particolare, sono state rinvenute delle polpette con piccoli chiodi in località Foce sia all’interno di giardini privati che lungo le strade. Episodi simili si sono verificati, nei mesi scorsi, anche in altri comuni dell'agro nocerino sarnese.