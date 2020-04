Inseguimento sulla A/3 NA-SA: fermato un napoletano a Scafati

Polizia stradale in azione, il 26 aprile, verso le ore 6.30: gli agenti della Sottosezione di Angri, durante i controlli che hanno interessato in particolare il tratto autostradale A/3 NA-SA , all’uscita di Castellammare di Stabia, hanno individuato un'auto sospetta, una Fiat Panda, proveniente da Napoli. Alla vista della pattuglia, il conducente, al quale era stato intimato l’alt, ha effettuato un’improvvisa inversione di marcia in zona vietata, dandosi alla fuga e imboccando di nuovo l’autostrada in direzione Salerno, ponendo in serio pericolo la propria e l’altrui incolumità. Dopo un rocambolesco inseguimento, la polizia è riuscita a bloccare il veicolo a Scafati.

Gli accertamenti

Dagli accertamenti effettuati sul conducente, un cittadino napoletano 35enne, è emerso che l'uomo è gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e specifici per ricettazione. Inoltre, sia la Fiat Panda che le targhe apposte, nonché la carta di circolazione, sono risultate rubate. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi volti ad individuare il coinvolgimento di altre persone nell’ambito del riciclaggio di veicoli rubati.