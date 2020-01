Pontecagnano, carabiniere e clochard aggrediti da due giovani

Momenti di tensione, martedì sera, a Pontecagnano, dove due giovani hanno aggredito prima un clochard e poi un maresciallo dei carabinieri.

L'aggressione

L’episodio - riporta La Città - si è verificato davanti all’ingresso della stazione ferroviaria dove un militare dell’Arma in servizio ai Nas di Napoli, appena sceso dal treno, ha visto due ragazzi, italiani, che minacciavano e strattonavano un sessantenne senzatetto, di origini rumene, che vive nei pressi dello scalo ferroviario. Immediato il suo intervento a difesa dello straniero. Il carabiniere, senza non poche difficoltà, è riuscito ad allontanare il clochard ma, a sua volta, è stato strattonato dai due giovani che, alla vista di una gazzella dei militari dell’Arma, si sono dati alla fuga. Le indagini sono tuttora in corso per dare un volto dai due aggressori.