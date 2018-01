Pontecagnano: spacciatore arrestato due volte in 3 giorni

Due arresti in tre gioni, per uno spacciatore: ieri pomeriggio, a Pontecagnano Faiano, i carabinieri hanno tratto nuovamente in arresto, per detenzione di stupefacenti, C.V. 48enne del luogo. L’uomo era sottoposto ai domiciliari sia per l’arresto del 10 agosto, quando venne trovato alla guida della sua auto con 1 kg e 200 grammi di cocaina nascosta nella ruota di scorta, sia per l’arresto di domenica scorsa, 28 gennaio, per essere stato trovato in possesso di 32 grammi di hashish e 590 euro, durante un controllo presso la sua abitazione effettuato dai militari insospettiti dalla presenza di più persone nonostante le prescrizioni impostegli dalla misura restrittiva.

La scoperta

Nel corso di un nuovo controllo disposto nella giornata di ieri dalla Compagnia di Battipaglia, i Carabinieri della Stazione di Pontecagnano hanno trovato 35 grammi di hashish e due coltelli nascosti in un locale, posto nei pressi dell’abitazione del 48enne. C.V. è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni.