Evade dai domiciliari a Pontecagnano: arrestato 20enne

Un ragazzo di 20 anni, L.C le sue iniziali, di Pontecagnano Faiano, è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari.

Le ricerche

Nel corso di un controllo, infatti, è risultato assente dalla sua abitazione. Dopo circa un’ora, un equipaggio in moto dei “Nibbio” della Sezione Volanti della Polizia, lo ha rintracciato in via San Benedetto in compagnia di altre persone, sedute sulle scalinate prospicienti a Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Il 20enne, vistosi scoperto, ha tentato la fuga verso Piazza Portanova-Via dei Mercanti. Soltanto che un agente a bordo di una moto e un altro collega a piedi, sono riusciti a bloccarlo in Piazza De Crescenzo. A quel punto è stato ammanettato e condotto in Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.