Pontecagnano, giovane accoltellato durante una rissa: si indaga

Momenti di tensione, giovedì sera, a Pontecagnano, dove un ragazzo di 17 anni del posto è stato accoltellato durante una rissa con coetanei scoppiata per motivi ancora da accertare.

La corsa in ospedale

Il giovane è stato trasportato da alcuni amici al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” dove i medici gli hanno diagnosticato una ferita da arma da taglio, anche abbastanza profonda, all’altezza dell’addome. Di qui la corsa in sala operatoria. Le sue condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi.

Le indagini

Intanto sull’accaduto indagano gli agenti della Squadra Mobile di Salerno e i carabinieri che, al momento, non avrebbero individuato, almeno finora, alcun testimone della rissa verificatasi in via Carducci, nei pressi dei giardini pubblici. Al vaglio degli inquirenti le telecamere dei negozi presenti nella zona. La notizia della rissa ha fatto, in poche ore, il giro della città suscitando preoccupazione da parte dei residenti che, da tempo, chiedono maggiori controlli soprattutto durante le ore notturne.