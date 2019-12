Guasto alla cabina elettrica di Pontecagnano: le ambulanze restano bloccate

Disagi, la scorsa notte, nel comune di Pontecagnano, per un guasto alla cabina elettrica che fornisce energia elettrica alle strade del centro cittadino. Il guasto è avvenuto alle 3.

L’intervento

I volontari in servizio al 118 hanno dovuto contattare i vigili del fuoco perché le ambulanze erano rimaste bloccate all’interno del cancello della loro sede. Non è la priva volta che si verifica un problema del genere. L’auspicio è che non accadano più visto che la ambulanze sono necessarie per soccorrere in tempi le persone colte da malore nel territorio comunale.