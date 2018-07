Pontecagnano, getta tra i rifiuti documenti con i suoi dati personali: multato

Un cittadino di Pontecagnano Faiano è stato sanzionato dai vigili urbani per aver gettato rifiuti nei pressi dell’area parcheggio in via Monte Grappa, all’altezza di un contenitore di indumenti usati.

Il controllo

L’uomo aveva abbandonato dei sacchi neri contenenti ogni tipo di rifiuti, tra cui alcuni documenti che riportavano i suoi dati personali. Per questo è stato possibile risalire alla sua identità. Per lui è scattata una multa di 500 euro.