Pontecagnano Faiano, Nao al Festival della Robotica Educativa

Pontecagnano Faiano partecipa al XII Festival della Robotica Educativa. Docenti e alunni dell’Istituto Comprensivo “Pontecagnano Sant’Antonio” e il robot umanoide Nao sono, infatti, protagonisti, in queste ore, della straordinaria kermesse in programma all’Università degli Studi Milano Bicocca.

I dettagli

In mostra, ancora una volta, le competenze innovative della delegazione dell’Istituto Comprensivo, guidato dal dirigente Angelina Malangone, e le straordinarie caratteristiche della macchina intelligente fortemente voluta e acquistata dal comune di Pontecagnano Faiano grazie all’impegno del sindaco Ernesto Sica e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Rosalba De Vivo. E già si registrano i primi risultati positivi in Lombardia per l’Istituto Comprensivo “Pontecagnano Sant’Antonio” che sale sul gradino più alto del podio al concorso letterario, in attesa del responso delle altre gare competitive tematiche.

Il commento

Soddisfatto l’assessore De Vivo: