Agropoli, barca a vela si ribalta: muore un 15enne

Dramma, oggi pomeriggio, al porto di Agropoli, dove una barca a vela, con a bordo un uomo e il figlio di 15 anni, si è improvvisamente ribaltata per motivi in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’imbarcazione si sia scontrata con uno scoglio. E nel violento impatto il giovane, residente ad Agropoli, è morto sul colpo, pare per annegamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti immediatamente i militari della Guardia Costiera che hanno recuperato il cadavere ed avviato le indagini. Il padre del ragazzo è sotto choc.