Lavori di dragaggio nel porto di Salerno: arrivate le boe di segnalazione

Movimenti in corso nell’area portuale di Salerno. Questa mattina (come mostra la foto di Antonio Capuano) sono arrivate le Boe provvisorie di segnalazione , che verranno molto probabilmente utilizzate per i lavori dell'imboccatura del porto, di imminente inizio.

Il cantiere

In questi giorni è in atto l’opera di salpamento (recupero) di materiali ferrosi e sabbiosi dai fondali, passaggio propedeutico al vero e proprio dragaggio: due sono le imbarcazioni speciali che stanno lavorando per preparare il terreno. Lavori di dragaggio che - come annunciato a fine anno da Pietro Spirito, presidente dell'Autorità Portuale di Sistema del Mar Tirreno Centrale – “partiranno a metà gennaio". Ormai ci siamo.