Turista muore in crociera nel porto di Salerno: il dolore dei familiari

Tragedia, ieri mattina, a bordo della nave da crociera “Mein Schiff 5” attraccata al porto di Salerno, dove un 69enne è morto sotto gli occhi dei familiari.

La dinamica

Alle prime luci dell’alba la moglie e il figlio si sono resi conto che l’uomo, malato e in passato sottoposto ad un intervento cardiaco, non si muoveva dal letto e non rispondeva alle loro sollecitazione. A quel punto hanno chiamato subito il medico di bordo che, però, non ha potuto fare altro che confermarne il decesso. Il turista era in vacanza. Un viaggio, quello sulla nave da crociera, che sognava da tempo.