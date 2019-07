Blitz della Guardia Costiera: sequestrati 7 km di rete da pesca

I militari della Guardia Costiera di Palinuro hanno sequestrato una rete da pesca, tipologia spadara, nel porto di Sapri. La rete era lunga ben sette chilometri, con maglie di 34 centimetri, e dunque illegale. Di solito viene utilizzata per la pesca del pesce spada. Per questo l’hanno prontamente rimossa. Sono in corso le indagini per risalire al proprietario.