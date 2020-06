Il porto turistico di Agropoli cambia look: al via il progetto per 630.000 euro

Cambia look, il porto turistico di Agropoli: al via, da alcuni giorni, i lavori di restyling, dopo che alcuni mesi fa venne pubblicato il bando di gara, per un importo complessivo di circa 630.000 euro. L'obiettivo è la realizzazione di una serie di interventi della struttura portuale agropolese che consentiranno di renderla ancora più efficiente ed accogliente. Previsto, in particolare, il rifacimento dell’asfalto esistente, l'ammodernamento del muro di sopraflutto relativamente ad intonaco e illuminazione, l'ammodernamento della banchina, in merito a pavimentazione, asfalto e segnaletica, l'adeguamento e realizzazione ex novo di impianti idrico, elettrico, antincendio e sicurezza e l'integrazione degli arredi banchina. I lavori sono finanziati interamente con fondi del Programma Operativo Feamp Campania 2014/2020.

Parla il sindaco Adamo Coppola

"Dovevano iniziare agli inizi di marzo scorso, i lavori di restyling del porto, ma furono rinviati a causa del Covid-19. Gli interventi, iniziati qualche giorno fa, consisteranno nella messa in opera della pavimentazione dei marciapiedi, ad oggi cementati e in un totale restyling di arredo urbano attraverso l’installazione, tra l’altro, di nuove panchine “intelligenti” con possibilità di ricarica per i dispositivi mobili, il miglioramento dell’illuminazione e un’area giochi per bambini. Previsti 6 impianti di videocontrollo e 7 colonnine antincendio. Il cantiere procederà per lotti funzionali, o micro lotti, in modo da non comportare disagi all’attività del porto stesso"

Il commento di Franco Di Biasi, consigliere delegato ai Lavori pubblici



"L’Ente cilentano è risultato beneficiario, oltre all’intervento in corso, anche di un ulteriore finanziamento regionale per l’esecuzione dei lavori di ripristino dei fondali del porto di Agropoli, per un importo di 2,8 milioni di euro. Quello in corso e l’altro consentiranno di migliorarlo e renderlo maggiormente funzionale alle esigenze dei diportisti e degli altri fruitori".

E Giuseppe Di Filippo, consigliere delegato al Porto e Demanio incalza: