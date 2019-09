Premio Medical Care: allori per Viviana Monica Chirchiano.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Al Premio Medical Care, Il Presidente Raffaele Canneva, premia Viviana Monica Chirchiano. Si è tenuto il 15 settembre presso la sede della Medical Care in Napoli la premiazione degli attivisti al progetto umanizzazione della medicina e dell’assistenza con il patrocinio del consiglio regionale della Campania e del comune di Napoli . La serata organizzata per la promozione del docufilm ‘Gli Angeli silenziosi’ nel corso della serata il presidente del Premio medical Care Raffaele CANNEVA ha premiato Viviana Monica CIRCHIANO Coordinatrice area Medica e di Emergenza della coop con la seguente motivazione: Si è contraddistinta per le attività' di emergenza durante il servizio di medico di pronto soccorso salvando la vita a tanti ...con la sua determinazione professionale, ma anche che ha fornito assistenza gratuita a chiunque ne avesse bisogno senza discriminazioni politiche, ideologiche o religiose.

Con questo premio -dice CHIRCHIANO- mi auguro si dia luce, visibilità, speranza ai professionisti della salute che, con la loro testimonianza di vita, possono essere di esempio a quanti si avvicinano al mondo dell’umana sofferenza. Con ogni professionista viene premiato chi lavora egregiamente al loro fianco e fa rispettare la legalità per la tutela dei cittadini. Per 24 ore al giorno e per 365 giorni l'anno un piccolo esercito di Operatori del Mondo della Sanità, medici, infermieri barellieri e tanti altri, sono impegnati negli ospedali italiani.