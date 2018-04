Premio Nazionale della Solidarietà Guido Scocozza, l'intitolazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

In occasione del Premio Nazionale della Solidarietà Guido Scocozza 2018, in programma sabato 7 aprile, alle ore 19.30, presso il Teatro Augusteo, si terrà domani mattina, venerdì 6 aprile, alle ore 9.30, in via Pio XI N°5, l'intitolazione del Largo "Guido Scocozza". Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'Assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano. A seguire, alle ore 11.30, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione del premio.

La presenza degli organi di stampa è particolarmente gradita.