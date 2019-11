Presunto tentativo di violenza sessuale ad un casting: la denuncia di una salernitana

Presunto tentativo di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 20 anni di Bellizzi che stava partecipando ad un casting per un servizio fotografico in provincia di Avellino. Lo ha scritto La Città: la 20enne, nei giorni scorsi, si era recata in Irpinia per un provino presso un’azienda.

Il fatto

Arrivata sul posto, ha iniziato a ricevere le attenzioni di un noto imprenditore, culminate in un tentativo di violenza sessuale. La ragazza si è prima nascosta in un luogo appartato e poi è scappata via. Indagano, i carabinieri, per far luce sulla vicenda.